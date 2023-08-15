Минобороны России сообщило о ночном ударе по ключевым предприятиям ВПК Украины

Минобороны России сообщило о новом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Целью ночной атаки ракетами воздушного и морского базирования стали ключевые предприятия военной промышленности.
В ведомстве отметили, что цель удара достигнута – все назначенные объекты поражены.
«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», – заявило Минобороны.
Ранее украинская сторона сообщала о ночных взрывах в Днепре, Луцке Волынской области и Черкасской области. Отмечалось, что в результате «прилетов» повреждения получили промышленные объекты.
Накануне Минобороны РФ сообщало о ракетном ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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