Минобороны России сообщило о ночном ударе по ключевым предприятиям ВПК Украины

Минобороны России сообщило о новом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Целью ночной атаки ракетами воздушного и морского базирования стали ключевые предприятия военной промышленности.

В ведомстве отметили, что цель удара достигнута – все назначенные объекты поражены.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», – заявило Минобороны.

Ранее украинская сторона сообщала о ночных взрывах в Днепре, Луцке Волынской области и Черкасской области. Отмечалось, что в результате «прилетов» повреждения получили промышленные объекты.

Накануне Минобороны РФ сообщало о ракетном ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.

Москва, Наталья Петрова

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