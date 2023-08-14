Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Вместе с тем в течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах. В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Запорожской областях

Москва, Светлана Антонова

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