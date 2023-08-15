ВС РФ отбили 23 атаки ВСУ и уничтожили более 840 украинских боевиков и наемников

Военные киевского режима продолжают попытки наступательных действий на пяти направления зоны СВО. За сутки российские силы отразили 23 атаки, противник потерял более 840 военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие силы ВСУ бросили на Донецкое направление, где за последние сутки было совершено 11 атак. «Потери противника на данном направлении составили до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск пресекла шесть попыток наступления, на Запорожском и Краснолиманском было отражено по три атаки. На этих трех направлениях были уничтожены до 380 боевиков и наемников ВСУ, пять танков, шесть БМП, семь броневиков, семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б», «Krab», «Гвоздика», Д-20 и Д-30, а также САУ «Zuzana-2» и артсистема М777. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. «За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – добавили в Минобороны.

Кроме того, средства ПВО перехватили четыре французские крылатые ракеты «SCALP-EG» и два снаряда «Ураган». Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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