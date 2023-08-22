ВС РФ ведут наступление в Харьковской области

«Западная» группировка российских войск продолжает наступление в Харьковской области. Штурмовые подразделения теснят противника под Ольшаной, рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

ВСУ шесть раз пытались контратаковать около Петропавловки и Новоселовского, но были отброшены и потеряли более 40 человек. Во время контрбатарейной борьбы киевский режим лишился двух САУ М-109 «Паладин» и двух минометных расчетов.

«Авиацией группировки нанесено 12 ударов и один удар ТОС по тактическим резервам противника», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Накануне на Купянском направлении в ходе активных боев ВС РФ улучшили положение по переднему краю и уничтожили до 160 украинских боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

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