Первая партия ракет большой дальности SCALP из Франции уже прибыла на Украину, заявил посол страны в Париже Вадим Омельченко. Он заверил, что поставки продолжатся.

«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. SCALP будут, поставки продолжаются», – цитирует украинского посла ТАСС.

Омельченко добавил, что поставки из Франции идут «хорошими» темпами.

В июле Париж объявил о готовности передать киевскому режиму управляемые ракеты класса «воздух-земля» большой дальности. Дальность действия боеприпаса составляет 250 км. Они позволят Киеву наносить удары вглубь территории противника, подчеркнули в Париже.

ВСУ взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам на границе Херсонской области и Крыма. Киевский режим использовал сделанные во Франции ракеты, произведенные в январе 2023 года.

Киев, Наталья Рязанова

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