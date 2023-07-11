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Вторник, 11 июля 2023, 14:23 мск

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Франция вооружит киевский режим дальнобойными ракетами

Париж готов передать киевскому режиму ракеты дальнего радиуса действия. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Судя по всему, речь идет о дальнобойных управляемых ракетах класса «воздух-земля» SCALP, о возможных поставках которых киевскому режиму сообщала в мае французская пресса. Дальность действия боеприпаса составляет 250 км.

Стоит отметить, что в середине июня Макрон заявлял о поставках Киеву франко-итальянских систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T (Mamba).

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений для киевского режима являются свидетельством прямого участия западных государств и НАТО в украинском конфликте.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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