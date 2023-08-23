Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются в сторону Купянска

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ продолжают наступление на Купянском направлении в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Российские военные заняли опорный пункт и два наблюдательных поста украинской армии. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

По его словам, противник пытался остановить продвижение российских подразделений на данном направлении, попытавшись четыре раза контратаковать в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшаны. В то же время российские войска около Купянска артиллерийским огнем сорвали попытку применения тактического резерва 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добавил Якимкин, передает ТАСС.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, «Акация», а также минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационную станцию около сел Червоный Став, Шейковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка, Стельмаховка.

Накануне сообщалось, что штурмовики «западной» группировки ВС РФ теснят противника под Ольшаной.

Москва, Наталья Петрова

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