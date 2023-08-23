Настроения на территории Херсонской области под контролем ВСУ заметно изменились в сторону неприятия военного конфликта. И подобный настрой отмечается даже у жителей западноукраинских областей, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Даже те, кто ждал, чтобы вернулись ВСУ, они уже сейчас думают совсем по-другому. Никто не хочет воевать. Там настроения очень и очень антивоенные», – сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Украинцы боятся открыто выражать свое неприятие конфликта, отметил Сальдо. Но все больше людей признают, что их втянули в противостояние с Россией. «Это не наша война, нас туда втянули, и оно нам не нужно», – привел глава региона слова украинцев.

В Институте современной войны подсчитали, что киевский режим мобилизовал больше людей, чем США имеет солдат в своих рядах: более 700 тыс. или миллион человек. В США отметили, что положение Киева подошло к катастрофическому, но Вашингтон не торопит мирные переговоры. Ситуация выглядит так, словно еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон.

Херсон, Наталья Рязанова

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