ВСУ предприняли 20 попыток атаковать позиции Вооруженных сил России в зоне СВО. В результате киевский режим потерял более 600 боевиков и наемников и десятки единиц западной военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За последние сутки по пять атак было отбито на Купянском и Запорожском направлениях. На Донецком пресечено шесть попыток наступления. На Южно-Донецком направлении отражена одна атака, на Краснолиманском – три.

Общие потери противника составили 625 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, шесть БМП, восемь броневиков, 18 автомобилей и пикапов, САУ «Krab», гаубицы «Мста-Б», Д-30, две САУ «Гвоздика», семь американских артсистем М777.

На Херсонском направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, артиллерия разбомбила пять складов боеприпасов ВСУ в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и ДНР.

Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда HIMARS и сбиты 42 украинских беспилотника.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

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