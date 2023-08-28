В Киеве допустили, что ВСУ начнут использовать истребители F-16 весной

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы ВСУ весной 2024 года.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», – заявил он газете Bild.

По мнению Резникова, использование истребителей F-16 может стать «серьезным переломным моментом» в конфликте. При этом министр отметил, что нужно подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине, что займет «как минимум шесть месяцев, может быть, чуть дольше».

Ранее о готовности предоставить Украине самолеты F-16 заявили Нидерланды и Дания после того, как США одобрили передачу киевскому режиму истребителей от этих стран. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды и Дания готовы передать Киеву 42 и 19 истребителей соответственно.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что власти Норвегии решили передать Украине F-16. Точное количество самолетов не уточнялось.

25 августа в Пентагоне заявили, что США намерены начать обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 в октябре. До этого в американском Минобороны предупредили, что обучиться навыкам управления F-16 не получится быстро. Подготовка украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет.

Киев, Наталья Петрова

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