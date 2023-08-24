СМИ: Норвегия передаст Украине истребители F-16

Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2 со ссылкой на несколько информированных источников. Точное количество самолетов не уточняется.

«Всего Норвегия располагает 57 истребителями F-16. Теперь часть из них будет передана Киеву», – говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее о готовности предоставить Украине самолеты F-16 заявили Нидерланды и Дания после того, как США одобрили передачу киевскому режиму истребителей от этих стран. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды и Дания готовы передать Киеву 42 и 19 истребителей соответственно.

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Финляндии Петтери Орпо передать украинской армии устаревшие палубные истребители-бомбардировщики F-18 (Hornet), которые Хельсинки выводят из эксплуатации. Реакция финского премьера на просьбу Зеленского пока не известна.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 будут переданы ВСУ в лучшем случае через 6-7 месяцев. В свою очередь, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что киевским войскам необходимо около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией.

Осло, Наталья Петрова

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