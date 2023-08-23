Зеленский запросил у финского премьера истребители F-18

Украинский президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо передать украинской армии устаревшие палубные истребители-бомбардировщики F-18 (Hornet), которые Хельсинки выводят из эксплуатации. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с финским премьером, который сейчас находится в Киеве.

По словам Зеленского, Украина берет все, «что ей дают». «Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы (возьмем. – прим. ред.) с удовольствием», – приводит слова президента Украины ТАСС. «Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает», – сказал Зеленский.

Он отметил, что приоритетом для Киева остаются F-16 из-за их количества, которое может обеспечить потребности воздушных сил страны, но Украина готова «взять любые типы самолетов».

О реакции финского премьера на просьбу Зеленского СМИ не сообщают. Известно, что Орпо объявил о подготовке нового пакета помощи для Украины, куда войдут тяжелое оружие и боеприпасы. По его словам, решение будет принято на этой неделе.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 будут переданы ВСУ в лучшем случае через 6-7 месяцев. До этого представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что киевским войскам необходимо около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией. Днем ранее Зеленский говорил о готовности Нидерландов и Дании передать Киеву 42 и 19 истребителей соответственно.

В конце прошлой недели в Белом доме подтвердили, что Вашингтон готов одобрить передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран, но только после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Пентагон предупредил, что обучиться навыкам управления F-16 не получится быстро. Подготовка украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет.

Киев, Наталья Петрова

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