Киев рассчитывает получить около 128 истребителей F-16

Украинским войскам необходимо около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям – и по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности», – сказал Игнат, слова которого цитируют украинские СМИ.

Как заявил спикер Воздушных сил Украины, если Киеву передадут 42 истребителя, то на их основе могут быть созданы около четырех авиационных бригад.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды готовы передать 42 истребителя, Дания – еще 19.

В конце прошлой недели в Белом доме подтвердили, что Вашингтон готов одобрить передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран. Но только после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Пентагон предупредил, что обучиться навыкам управления F-16 не получится быстро. Подготовка украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет.

Киев, Светлана Антонова

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