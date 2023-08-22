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Вторник, 22 августа 2023, 17:36 мск

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В Киеве назвали ожидаемый минимальный срок получения истребителей F-16

Резников фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что истребители F-16 будут переданы войскам киевского режима в лучшем случае через 6-7 месяцев. По его оценке, проблема не только в подготовке летного состава.

«Сам самолет – это просто платформа. Нужно говорить об оружии, ракетах, снарядах, бомбах, которые будет использовать F-16. Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их обслуживать. А это означает подготовку не только наших пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции», – сказал Резников, признав, что у F-16 «очень сложные системы» обслуживания и ремонта.

«Война может быть длительной. У нас будут ещё мучительные потери… Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди», – заявил также украинский министр, слова которого приводят местные СМИ.

Накануне представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что киевским войскам необходимо около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды готовы передать 42 истребителя, Дания – еще 19.

В конце прошлой недели в Белом доме подтвердили, что Вашингтон готов одобрить передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран. Но только после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Пентагон предупредил, что обучиться навыкам управления F-16 не получится быстро. Подготовка украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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