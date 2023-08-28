ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по складу авиавооружения ВСУ

Военно-морской флот России в ночь на понедельник, 28 августа, нанес групповой ракетный удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов армии Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», – заявили в ведомстве, не уточнив в каком регионе находился склад.

Напомним, за минувшие сутки, по данным Минобороны, российские войска отразили 15 атак боевиков киевского режима на пяти направлениях в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли 570 военнослужащих и десятки единиц западной техники.

Так, на Запорожском направлении армия России отбила семь атак, на Донецком, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком – по две.

В районах сел Работино и Вербовое Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои и где ВСУ, несмотря на большие потери, предпринимают новые попытки прорвать оборону армии РФ, российские военные отразили семь атак, уничтожив до 160 военнослужащих. Также противник лишился двух боевых бронемашин, двух артиллерийских систем M777, САУ AS90 Brave Heart и орудия FH-70 производства Великобритании, а также двух гаубиц Д-30.

Москва, Наталья Петрова

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