За прошедшие сутки российские войска отразили 15 атак боевиков киевского режима на пяти направлениях в зоне специальной военной операции. ВСУ лишились 570 военнослужащих и десятков единиц западной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На Запорожском направлении армия России отбила семь атак, на Донецком, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком – по две. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника противника в 128-ми районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Киевский режим потерял 570 боевиков и наемников убитыми и ранеными, 11 броневиков, 17 автомобилей и пикапов, две артсистемы М777, САУ AS90 «Brave Heart», «FH-70», «Krab», «Гвоздика», «Мста-Б», М109 «Paladin», пять гаубиц Д-30, три Д-20 и РСЗО «Град».

В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы «JDAM», снаряд HIMARS и 27 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»