Вооруженные силы Украины предприняли 18 попыток атаковать на четырех направлениях в зоне специальной-военной операции. В свою очередь российские военные отбили все атаки, а также нанесли удар по пунктам управления и разведки противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На Запорожском направлении боевики киевского режима атаковали российские позиции девять раз, на Донецком – пять, три атаки были отбиты на Купянском направлении и одна на Краснолиманском.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 760 военнослужащих убитыми и ранеными, были уничтожены 14 броневиков, танк, 20 автомобилей и пикапов, три артсистемы М777, гаубицы Д-20 и Д-30, американские М119 и М109, орудие «Мста-Б», а также артиллерийские установки «Гвоздика», «Богдана», «AS-90» и «Krab».

В свою очередь сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровное в ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и связи 24-й механизированной бригады ВСУ. У поселка Пречистовка российские военные разбомбили склады боеприпасов и топлива украинской морской пехоты.

Средствами ПВО за минувшие сутки перехвачен снаряд HIMARS и сбиты 28 украинских БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

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