«Каждые два-три часа гибнут по две бригады»: в Запорожье разбиты две группы штурмовиков ВСУ

Две штурмовые группы ВСУ в четверг ночью попытались прорвать рубеж российской обороны на окраине села Вербовое в Запорожской области, но были уничтожены. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Только за эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Балицкий, «каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники». По его словам, украинское командование потерю техники переживают болезненнее, чем потерю простых солдат.

Врио губернатора также рассказал со ссылкой на разведданные, что в рядах ВСУ на запорожском фронте наблюдаются «панические настроения». «Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника», – сказал Балицкий

У украинских военных на Запорожском направлении, добавил он, все сильнее проявляются явные признаки усталости, что связано в первую очередь со слаженными действиями российской армии и колоссальными потерями в рядах ВСУ.

Накануне Балицкий сообщал, что российские военные за одну атаку на Запорожском направлении пленят от двух до девяти украинских боевиков. «Постоянно сдаются, приходят группами, выходят из укрытий», – отмечал он в эфире «Первого канала».

Меж тем глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о смене тактики ВСУ на линии Работино – Вербовое. По его словам, сейчас противник основные накаты «пытается делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока», передает ТАСС.

Мелитополь, Наталья Петрова

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