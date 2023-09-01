В Запорожье ВС РФ уничтожили грузовики с боевиками на пути к передовой

«Восточная» группировка ВС РФ уничтожила грузовики с украинскими боевиками, направлявшиеся к боевым позициям на Южно-Донецком направлении. Также разбиты два пункта временной дислокации ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Сорвана ротация боевиков на боевых позициях в районе Новодаровки Запорожской области. Автомобили с боевиками уничтожены. Ликвидирован пункт временной дислокации и склад боеприпасов в районе Константиновки, пункт временной дислокации ВСУ в Урожайном, пикап с боевиками и расчет переносного миномета на квадроцикле в районе Совхоза «Октябрь», – сказал Чехов.

Видеозапись его сообщения опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также уничтожены минометные расчеты противника около Макаровки и Никольского, гаубицы «Мста-Б» в районах Ильинки и Шахтерского. Авиация разбила места скопления живой силы и техники ВСУ под Угледаром, Золотой Нивой, Старомайорским и Урожайным в ДНР.

По данным МО РФ, на Запорожском направлении «каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники».

Москва, Наталья Рязанова

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