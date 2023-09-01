Минобороны заявило о пяти групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Российская армия с 25 августа по 1 сентября нанесла пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, а также объектам портовой инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, были атакованы места хранения боеприпасов, западные образцы вооружений и аэродромы.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», – сказано в сообщении.

Также в течение недели авиация и силы ПВО сбили четыре боевых самолета и один вертолет ВСУ.

Средствами противоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная ракета С-200.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные уничтожили 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.

Москва, Наталья Петрова

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