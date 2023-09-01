ВС РФ отразили 80 атак на Донецком и Запорожском направлениях за неделю

Российские войска уничтожили более 3,3 тыс. украинских боевиков за неделю только на Донецком и Запорожском направлениях. Там противник шел на прорыв почти непрерывно: отбито 80 атак.

На Запорожском направлении ВСУ 44 раза атаковали позиции российских войск, но только лишились более 960 человек, 24 боевых бронемашин различной модификации. На Донецком направлении противник порядка 36 раз пытался прорвать обороны около Клещеевки и Малоильновки Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 2385 человек, 30 танков и другой бронетехники.

«Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах. Командование ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Несмотря на натиск украинских войск ВС РФ сумели улучшить положение на Купянском направлении: захватили опорные пункты ВСУ и ключевые высоты. За неделю уничтожили до 470 украинских военных, 22 ББМ.

На Южно-Донецком направлении ожесточенные бои шли южнее Старомайорского в ДНР, но планы противника были сорваны. Киевский режим за неделю потерял 1025 боевиков, 13 ББМ.

На Краснолиманском направлении российские силы успешно отбили 14 вражеских атак и ликвидировали до 540 боевиков, 22 ББМ.

На Херсонском направлении ВС РФ успешно уничтожали диверсионно-разведывательные группы противника и не давали им высадиться на острова. Уничтожены до 230 украинских военных. Пленные украинцы рассказали, что большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, опасаясь неминуемой гибели от российского огня.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»