Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине. Первый экипаж, который «успешно выполнил такую задачу», представлен к госнаградам, передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Собеседник агентства не уточнил, где и когда была использована данная ракета.

Новейшие комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве в российских войсках с декабря 2017 года. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Ранее сообщалось, что под «Кинжалы» также должны были оборудовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34.

Согласной официальной информации, первое боевое применение ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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