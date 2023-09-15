США проиграли России и Китаю в гонке по созданию гиперзвукового оружия

США мало продвинулись в вопросе создания гиперзвукового оружия в отличие от Китая и России. При этом российские войска уже применяли гиперзвуковые ракеты в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

За шесть десятков лет США потратили на разработку гиперзвукового оружия миллиарды долларов. Только в 2023 году в бюджете Пентагона на эти цели было предусмотрено 5 млрд. Программа испытания гиперзвуковых самолетов была введена еще в конце 1950-х, но тогда ее отменили на фоне начала войны во Вьетнаме.

Тем временем, гиперзвуковые ракеты уже появились в арсенале Китая и России, у США такого вооружения до сих пор нет, говорится в статье. По мнению бывшего заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Джона Хайтена, Соединенным Штатам нужно быстрее двигаться в этом направлении.

Регулярно появляется информация о неудачах американцев на различных этапах разработок, начиная с летных испытаний и тестирования и заканчивая отсутствием четкого всеобъемлющего плана развертывания. Так в начале сентября Пентагон отказался от проведения испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования.

Отсутствие гиперзвукового оружия ставит под сомнение всю военную мощь США. Вашингтон сосредоточен на создании такого вооружения и на разработке систем противодействия, однако, по словам экспертов, работы находятся на начальном этапе и до их фактического применения пройдет не менее 10 лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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