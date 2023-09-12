Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах – Путин

Специалисты в России разрабатывают оружие будущего для обеспечения безопасности страны. Его действие будет основано на новых физических принципах, заявил президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», – сказал президент РФ.

Путин также допустил создание в России технологического офшора как дополнительного инструмента поддержки инноваций. Он отметил, что в стране уже действуют меры поддержки для инноваций, например, Фонд поддержки науки.

«Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вы сказали о создании российского технологического офшора – я с коллегами обязательно посоветуюсь», – цитирует главу государства ТАСС.

США совместно с Японией начали разработку оружия, способного перехватить гиперзвуковые ракеты, чью эффективность Россия продемонстрировала во время конфликта на Украине. В США признали, что в сфере разработки оружия им придется догонять Россию.

Владивосток, Наталья Рязанова

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