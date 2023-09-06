ВКС России уничтожили базу подготовки диверсантов ВСУ

Российская авиация в ночь на среду, 6 сентября, нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что цель удара достигнута – объект поражен.

Минобороны не раскрыло местонахождение объекта.

В то же время глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА «Новости», что ВС РФ сегодня ночью уничтожили цех по производству безэкипажных катеров на заводе в городе Килия Одесской области. Также, по его словам, поражена нефтебаза.

Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в городе Килия Одесской области, где находится речной порт и судостроительный завод. Также в ночь на среду взрывы были слышны в еще одном портовом городе Одесской области – Рени. Власти Одесской области заявляли о повреждении припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры в результате ночных ударов.

Москва, Наталья Петрова

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