Российские войска за сутки уничтожили порядка 660 украинских боевиков и 15 единиц бронетехники противника. ВС РФ сохранили свои позиции под Работино и заняли лучшие позиции около Свердловки, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении ВС РФ успешно отразили 10 атак противника и разбили скопление военных и техники под Артемовском. За сутки ликвидированы до 285 боевиков, танк, две БМП и пункт управления беспилотниками. На Южно-Донецком направлении противник лишился более 180 военных, пяти танков, двух боевых бронемашин.

На Запорожском направлении ВСУ четыре раза пытались атаковать около Вербового и Работино, но были отброшены и потеряли до 40 человек, танк, две ББМ. «Изменений в тактическом положении российских войск нет», – подчеркнули в МО РФ.

На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение около Свердловки, а под Сергеевкой отразили две попытки атаковать. Противник лишился до 40 военных. Киевский режим дважды пытался атаковать на Краснолиманском направлении, но был отброшен и лишился до 50 боевиков, двух ББМ. На Херсонском направлении уничтожены до 65 украинских военных.

Средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили и подавили средствами РЭБ 17 украинских беспилотников.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска тактически оставили село Работино. Накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попали в огневой мешок в этом селе.

Москва, Наталья Рязанова

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