Экс-премьер Украины предсказал ВСУ потери свыше 500 тысяч к концу года

Потери среди украинских военных к концу года превысят полмиллиона человек, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он заявил, что киевский режим намеренно не раскрывает истинное число погибших.

«Пример потерь убитыми: 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», – приводит слова политика «Российская газета». Он отметил, что полмиллиона человек можно сравнить с населением крупного областного центра на Украине.

Азаров заявил, что Киев скрывает реальное положение дел в войсках и число погибших. Многих убитых причисляют к без вести пропавшим, чтобы не выплачивать семьям пособия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл численность потерь украинской армии: более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения за три месяца контрнаступления. Глава МО РФ подчеркнул, что за это время киевский режим не добился успехов на линии соприкосновения.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подсчитал, что реальное население Украины составляет не более 19,7 млн человек. С начала специальной военной операции соседняя с Россией страна лишилась порядка 40% своих граждан с учетом беженцев.

Москва, Наталья Рязанова

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