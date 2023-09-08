Российские войска отбили 23 атаки ВСУ, уничтожив более 600 боевиков и наемников

Вооруженные силы Украины предприняли за минувшие сутки 23 попытки наступления на пяти направлениях. В результате противник потерял более 600 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Самые ожесточенные бои идут на Донецком направлении, где ВС РФ отразили 12 атак ВСУ. На Запорожском направлении отражено пять попыток наступления украинской армии. На Краснолиманском направлении ВСУ попытались наступать дважды, на Южно-Донецком отбита одна атака.

На Купянском направлении ВС РФ отразили три атаки. Более того, здесь подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю.

В результате киевский режим потерял 630 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, семь броневиков, две БМП, 18 автомобилей и пикапов, шесть американских артсистем М777, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, САУ «Акация» и «Гвоздика», противотанковое орудие «Рапира», орудие FH-70, РСЗО «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель-AD».

В ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ и три командно-наблюдательных пункта. В Запорожской области российская армия разбомбила радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У. Средствами ПВО перехвачены четыре снаряда HIMARS и уничтожен 31 украинский дрон.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»