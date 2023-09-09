Групповые удары ВС РФ сбили работу украинской радиоразведки

ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным и стратегическим объектам киевского режима со 2 по 9 сентября. В числе прочего результатом стал сбой в работе радиотехнической разведки ВСУ.

По данным Минобороны РФ, для ударов использовались беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

«Нанесено шесть групповых ударов по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры. В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», – говорится в сообщении МО РФ.

3 сентября ВКС России нанесен групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. В ночь на 6 сентября российская авиация уничтожила базу подготовки диверсионных групп ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»