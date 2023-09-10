Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника за сутки

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы прервали атаки 42 украинских беспилотников в зоне СВО. Аппараты сбиты в небе над Запорожской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой народными республиками, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска за сутки отбили 12 атак противника на разных направлениях и ликвидировали более 575 боевиков.

На Донецком направлении ВС РФ отбили атаки под Водяным и Красногоровкой, разбили живую силу и технику противника около Клещеевки, Красного и Малоильиновки. Потери ВСУ составили до 260 человек.

На Запорожском направлении российские войска разбили противника в районе Новоандреевки, Работино и Вербового, уничтожили до 80 боевиков. Под Широким ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, под Трудовым и Риздвянкой – склады боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении противник лишился более 130 военных около Новодонецкого, Никольскоего Новомайорского и Угледара.

Под Червоной Дибровой и Кузьмино на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных. На Купянском направлении противник лишился до 35 военных в районе Куземовки, склада боеприпасов около Волчанских Хуторов Харьковской области.

На Херсонском направлении уничтожено более 20 украинских военных. В районе Лукашево уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Около Спорного и Серебрянки разбиты командно-наблюдательные пункты ВСУ.

В Минобороны уточнили, что в уничтоженных ночью в Черном море быстроходных катерах находились порядка 36 украинских военных.

Москва, Наталья Рязанова

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