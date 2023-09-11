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Понедельник, 11 сентября 2023, 15:16 мск

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ВС РФ сбили почти 50 дронов и уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

За прошедшие сутки российские войска отразили 12 атак ВСУ, уничтожив более 670 украинских солдат и наемников, а также разгромили пункт управления беспилотниками и сбили почти полсотни БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим несет на Донецком направлении, где было отбито пять атак. На Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях ВСУ предприняли по три попытки атаковать и один раз на Запорожском.

В общей сложности украинские войска потеряли 675 военнослужащих убитыми и ранеными, 22 автомобиля и пикапа, два танка, четыре броневика, несколько гаубиц Д-30, «Мста-Б», Д-20, М119, М109 «Paladin», американскую станцию AN/TPQ-50, зенитку «Stormer HVM» и станцию РЭБ «Буковель-AD».

Два склада боеприпасов были уничтожены в Харьковской области и ДНР, в Запорожье ВС РФ разбомбили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а под Серебрянкой был поражен пункт управления 100-й бригады теробороны.

«Также, в районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении. Средствами ПВО перехвачены три снаряда HIMARS и «Ольха», а также сбиты 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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