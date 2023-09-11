Зеленский: у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не будет иметь счастливого конца, поскольку Киев потерял много людей на поле боя.
«Все мы хотим достичь успеха и получить хеппи-энд. <…> Это касается контрнаступления. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда, мы потеряли много людей… Мы должны это признать», – сказал украинский президент в интервью CNN.
Также Зеленский заявил, что поставки западных вооружений для ВСУ не гарантируют скорого достижения результатов. Ранее президент Украины пожаловался на замедление поставок западного оружия, что, по его словам, привело к снижению темпов контрнаступления.
Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин назвал контрнаступление, которое Киев ведет с начала июня, «не пробуксовкой, а провалом».
5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ни на одном из направлений Киев не достиг своих целей и понес «колоссальные потери».
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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