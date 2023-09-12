Российские войска отразили девять атак ВСУ и уничтожили 580 солдат и наемников

В зоне СВО российская армия за сутки отразила девять атак ВСУ, уничтожив 580 солдат и наемников и десятки единиц военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольше потери киевский режим понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск отбили пять атак штурмовых групп. «Противник потерял свыше 255-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Запорожском направлении ВСУ попытались атаковать трижды и один раз на Краснолиманском. Здесь за сутки украинская армия лишилась 80 военнослужащих, танка, шести БМП, в том числе трех американских Bradley, двух броневиков, шести автомобилей, трех гаубиц Д-30, одной САУ «Мста-Б», а также станции РЭБ «Нота».

На Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 245 солдат ВСУ, три броневика, десять автомобилей и пикапов, три артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б», Д-30 и Д-20, TRF1, «Гвоздика» и турецкая боевая машина РСЗО Т-122.

В Сумской области поражен командно-наблюдательный пункт бригады теробороны, в Черниговской области и ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда HIMARS и «Ураган», а также сбит 41 украинский беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

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