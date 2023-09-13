Шойгу раскрыл перспективы победы в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что победа в специальной военной операции – единственный вариант для России.

Так глава Минобороны ответил на вопрос, победит ли Россия в СВО.

«У нас нет других вариантов», – сказал министр в эфире телеканала «Россия 1». Он назвал главной задачей сейчас уничтожать боевиков и технику ВСУ, не позволяя вести контрнаступление.

Ранее Шойгу отметил, что российская армия «существенно снижает» наступательный потенциал ВСУ, продолжая «наносить эффективное огневое поражение противнику».

В Кремля заявили, что Запад ведет войну против России «по всем фронтам»: в сфере экономики, дипломатии. И даже «посягают на то, что раньше казалось святым», в том числе право собственности.

Москва, Наталья Рязанова

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