Кремль заявил о войне против России по всем фронтам

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад ведет войну против России «по всем фронтам».

«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», – констатировал пресс-секретарь президента РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков подчеркнул, что противники России «посягают даже на то, что раньше казалось святым». Все эти «незыблемые основы» рушатся под ногами представителей коллективного Запада, указал он.

Представитель Кремля добавил, что в этой ситуации не нужно «поддаваться эмоциям». «Мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам», – сказал Песков.

Россия должна «быть жесткой, но открытой к тому, чтобы четко доносить свои озабоченности, неприемлемые моменты», – подчеркнул он.

На вопрос о том, есть ли у России силы и ресурсы довести конфликт до конца, пресс-секретарь главы государства ответил, что «у нас есть заявленные президентом цели [спецоперации]», «эти цели не менялись» и «должны быть выполнены».

Ранее, в мае Песков заявлял, что Россия частично достигла поставленных перед специальной военной операцией целей. Он отмечал, что поставленные Россией цели на Украине сейчас могут быть достигнуты только военным путем.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»