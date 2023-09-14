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Четверг, 14 сентября 2023, 16:48 мск

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Российские истребители сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

Российские войска сбили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Об этом сообщает Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что П-18 уничтожена в районе населенного пункта Новопавловка.

Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, подавлены и уничтожены средствами РЭБ 53 украинских беспилотника.

В то же время российская армия отражает попытки наступления, предпринимаемые ВСУ. Так на Донецком направлении было отбито восемь атак штурмовых групп, на Запорожском – три, на Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях – по одной.

За сутки киевский режим потерял 840 боевиков и наемников убитыми и ранеными, два танка, 11 броневиков, две БМП, 24 автомобиля, пять артсистем М777, гаубицы M109, FH-70, М119, «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В ДНР поражены пункты управления бригады теробороны и полка нацгвардии Украины. Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ у села Трудовое в Запорожской области, у Дылеевки в ДНР и неподалеку от населенных пунктов Берестовое и Тихое в Харьковской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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