За неделю российская армия отбила 78 атак, уничтожив 4700 солдат и сотни единиц боевой техники ВСУ

Министерство обороны России сообщило о потерях, понесенных ВСУ в период с 9-го по 16-е сентября 2023 года. Так украинская армия предприняла 78 попыток наступления, которые были успешно отражены. При этом киевский режим лишился более 4700 военнослужащих убитыми и ранеными и сотен единиц различной военной техники.

За последние семь дней ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Целями атак стала портовая инфраструктура, предприятия производства и хранения безэкипажных катеров, топлива, боеприпасов и вооружения.

«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Атака ВКС России по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области лишила воздушные силы Украины двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25.

Почти половина всех штурмовых действий были предприняты ВСУ на Донецком направлении, где было отбито 34 атаки. Отмечается, что противник не отказался от планов по охвату города Артемовск. На Запорожском направлении российские войска отразили 18 контратак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. На Красно-Лиманском направлении обито 13 атак, на Южно-Донецком направлении – восемь, на Купянском – пять. «На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы», – отметили в Минобороны.

За прошедшую неделю противник потерял более 4700 военнослужащих убитыми и ранеными, 77 танков и других боевых бронированных машин, более 130 автомобилей и пикапов, 86 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

«В акватории Черного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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