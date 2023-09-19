Дания пообещала Украине еще 45 танков

Дания готова купить и отправить на Украину еще 45 танков. За них заплатят из средств, выделенных на очередной пакет военной помощи, пишет Berlingske.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что речь идет о передаче 30 танков Leopard 1 в дополнение к 80 танкам, отправка которых уже согласована с ФРГ. Первая партия Leopard 1A5 от Дании уже прибыла на Украину. Также в пакет военной помощи войдут 15 танков Т-72.

Датские власти не называют страны, у которых будут закупать бронетехнику. Поульсен заверил, что основные условия уже проработаны, но до полного решения финансовых вопросов все подробности будут держать в тайне.

12 сентября Минфин Дании одобрил выделение 5,8 млрд датских крон или 831 млн долларов на военную помощь для Украины. Эти деньги планировалось потратить на закупку танков и снарядов к ним, БМП, зениток.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны нарушили контрактные обязательства во время отправки на Украину военной помощи. Они передали третьей стране оставшееся на Западе оружие советского и российского производства без согласия первого продавца, т.е. России, что закреплено в сертификатах конечного пользования.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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