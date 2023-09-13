Лавров: Запад нарушил контракты, передавая Украине советское оружие

Западные страны нарушили контрактные обязательства, отправив на Украину оружие советского и российского производства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Они нарушили контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, танков, бронетранспортеров, артиллерии, направляя это все киевскому режиму», – сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста.

Министр пояснил, что без разрешения продавца вооружение не может передаваться третьим странам. Запад не соблюдал эти сертификаты конечного пользования, включая советскую технику в пакеты военной помощи Киеву.

В «Рособоронэкспорте» сообщили о нарушении обязательства по оружейным контрактам с Россией некоторыми странами. В ведомстве отметили, что подобные контракты основаны на межправительственных соглашениях. В дальнейшем с этими странами «договоренностей быть уже не может», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В то же время США призвали КНДР прекратить якобы ведущиеся переговоры с Россией о поставках оружия. Вашингтон настаивает, чтобы Пхеньян соблюдал публичное обязательство не передавать оружие Москве.

Москва, Наталья Рязанова

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