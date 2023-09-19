Российские военные сбили украинский штурмовик в Запорожской области

ВС РФ за минувшие сутки отразили семь атак ВСУ, а также уничтожили более 600 украинских бойцов и наемников. В Запорожской области был сбит Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении. Помимо этого, ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и «Ураган», а также было уничтожено 38 беспилотников.

На Краснолиманском направлении российские войска отбили три атаки, на Донецком – две, на Запорожском и Южно-Донецком – по одной. За сутки киевский режим потерял 625 военнослужащих убитыми и ранеными, девять броневиков, 16 автомобилей и пикапов, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», две артсистемы М777.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20 и три Д-30, «Мста-Б», три САУ «Krab», три артсистемы М777, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация»,

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах», – добавили в МО.

Также российская армия разбомбила два склада вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь и три пункта управления теробороны у Серебрянки, Григоровки и Александрополя в ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

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