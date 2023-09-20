ВСУ почти перестали использовать бронетехнику на донецком направлении – Марочко

Украинские боевики все меньше используют бронетехнику при попытках штурмовать российские позиции на донецком направлении, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Его собеседники рассказали, что техника у украинцев есть, но ее убрали с передовой вглубь позиций ВСУ.

«На донецком направлении вооруженные формирования Украины сводят к минимуму использование бронетехники при штурмах. Это касается не только западных бронетранспортеров, но и советских. Техника есть в наличии, но оттянута от передовых позиций», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

ВС РФ десятками уничтожает танки и бронемашины, переданные украинским военным западными партнерами. Накануне российские военные уничтожили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино в Запорожской области.

Немецкий концерн Rheinmetall понес имиджевые потери из-за уничтожения его продукции на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не смогли проявить себя на поле боя.

Москва, Наталья Рязанова

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