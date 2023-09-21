МО РФ раскрыло цели группового удара по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар по военным целям на территории Украины, сообщили в Минобороны России. Все намеченные объекты были поражены.

Российские войска использовали высокоточные ракеты большой дальности, выпущенные венными самолетами, и ударные беспилотники.

«Сегодня ночью нанесен групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – говорится в сообщении министерства.

В ночь на 21 сентября почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской и Львовской областях прилеты пришлись на территорию промышленных предприятий, в Харькове разрушено складское здание. В Дрогобыче зарегистрировали три прилета, повреждены промышленный цех и здание склада. В Черкассах целью стала гостиница, где проживали военные инструкторы.

Москва, Наталья Рязанова

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