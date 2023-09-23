Армия России за неделю отразила 56 атак – ВСУ потеряли более 4000 бойцов и 330 единиц техники

Российские войска за прошедшую неделю отбили 56 атак ВСУ на четырех направлениях в зоне специальной военной операции. Совокупные потери противника составили более 4000 военнослужащих убитыми и ранеными и более 330 единиц различной боевой техники и автомобилей, в том числе 84 танка и бронемашин.

Больше всего неудачных попыток наступательных действий украинская армия предприняла на Донецком направлении, где было отражено 28 атак штурмовых групп в ВСУ в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки в ДНР. Противник потерял более 1455 военных убитыми и ранеными. Кроме того, за неделю уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.

При этом на Южно-Донецком направлении в течение недели ВСУ лишились свыше 950 человек также убитыми и ранеными. Также разбиты два склада с боеприпасами. На этом направлении ВС РФ успешно отразили пять атак противника и продолжили наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Из-за значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния украинское командование выводит подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности.

На Запорожском направлении российские военные отбили восемь атак противника в районах сел Работино и Вербовое Запорожской области, уничтожив в ходе боев более 515 украинских военнослужащих.

На Краснолиманском направлении за неделю отражено 15 атак ВСУ в районах Ямполовки, Торского ДНР, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Украинские потери составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении в течение недели уничтожено свыше 215-ти украинских военнослужащих в результате ударов по силам ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

На Херсонском направлении украинские боевики предпринимали неудачные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. В ходе боевых действий уничтожено до 445 украинских военнослужащих. Кроме того, остановлены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В Минобороны также сообщили о попытках противника наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотниками. «В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

В течение недели ВС РФ в воздушных боях и средствами ПВО уничтожили четыре украинских самолета: Су-24M, Миг-29 и два Су-25 в Николаевской и Запорожской областях. Кроме того, ударным дроном поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотников, а также перехвачены 46 снарядов системы HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow, две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Москва, Наталья Петрова

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