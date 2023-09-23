Минобороны: уничтожена часть запасов крылатых ракет и урановых снарядов ВСУ

Вооруженные силы России в ходе групповых ударов по военным объектам Украины, нанесенных в течение минувшей недели, уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ, а также установки РСЗО и зенитные комплексы, переданных Западом киевскому режиму. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

По информации ведомства, всего было нанесено 12 ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе беспилотниками, по «объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства», а также по центрам разведки и подготовки украинских диверсантов и пунктам размещения иностранных наемников.

В результате атак значительный ущерб понесли системы материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, «уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине» и «снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли ночной удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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