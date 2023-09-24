Российские военные уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении

Российская армия сорвала попытку ротации украинских десантников на Купянском направлении специальной военной операции. В ходе боевых действий уничтожены два немецких танка Leopard. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в воскресенье, 24 сентября.

«В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады на передовых позициях в районе Берестовое, – рассказал Зыбинский. – Огнем артиллерии группировки ротация сорвана».

Помимо двух танков Leopard бойцы группировки войск «Запад» уничтожили две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» и минометный расчет, уточнил он. Боевая техника ВСУ разгромлена под Стельмаховкой в ЛНР, а также в районах Кринички, Песчаного и Петропавловки Харьковской области.

Общие потери ВСУ составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотник, сообщил Зыбинский.

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая авиация «Западной» группировки нанесла авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад противника на Купянском направлении.

Напомним, 22 сентября Минобороны РФ сообщало об уничтожении на Купянском направлении двух немецких танков Leopard.

На Запорожском направлении накануне российские разведчики уничтожили переданный ВСУ танк Leopard с полностью немецким экипажем, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на командира разведгруппы с позывным Легенда. По его словам, разведчики подбили танк при помощи ПТУР, а затем выдвинулись к нему, чтобы взять «языка». Однако оказалось, что весь экипаж погиб, за исключением механика-водителя, который получил тяжелое ранения. По словам командира разведгруппы, член экипажа уничтоженного танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты».

Москва, Наталья Петрова

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