ВС РФ отразили 11 атак за сутки и уничтожили более 800 боевиков

Российские войска отразили 11 атак противника в зоне СВО. Семь атак отбиты на Донецком направлении, по две на Запорожском и Краснолиманском. Около Марфополя Запорожской области ВС РФ ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

По данным Минобороны РФ, «Южная» группировка войск уничтожила украинский танк, три боевые машины пехоты, когда противник пытался прорваться около Спорного, Берестового и Майорска. Там ВСУ лишились до 445 военных убитыми и ранеными, а под Звановкой – склада боеприпасов.

ВС РФ разбили противника в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино, отбили две атаки егерской бригады ВСУ под Вербовым. За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 100 боевиков, танк, три боевые бронемашины.

Группировка войск «Центр» ликвидировала до 55 украинских военных, две БМП на Краснолиманском направлении.

Группировка войск «Восток» разбила противника под Урожайным и Старомайорским на Южно-Донецком направлении, уничтожила две украинские ДРГ под Марфополем. Потери противника составили до 125 человек.

«Западная» группировка войск продолжала бои на Купянском направлении и била противника в районе Синьковки, Песчаного и Чернещины Харьковской области. Уничтожены до 25 боевиков.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 90 человек, двух танков и склада боеприпасов около Николаевки.

Москва, Наталья Рязанова

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