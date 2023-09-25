ВС РФ ударили ракетами и дронами по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по местам дислокации иностранных наемников и диверсантов украинских вооруженных сил.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что все объекты поражены – цель удара достигнута.

Ранее власти Одесской области и представители украинского командования сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы после ночных взрывов. Отмечалось, что в результате удара со стороны ВС РФ морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, сообщалось о пожаре в нежилой высотке в Одессе, но без уточнения, о каком здании идет речь. Судя по фото в одесских пабликах, под обстрел попала гостиница «Одесса» в районе морского вокзала. По информации ряда российских военных телеграм-каналов, здание отеля использовалась в качестве пункта временного размещения личного состава украинских военных формирований.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение суток российские войска нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух бригад теробороны Украины в районе Красногоровки в ДНР и в Херсоне, также живой силе и военной технике ВСУ в 116 районах зоны СВО.

ВКС России уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Силы ПВО за сутки сбили 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области и перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

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