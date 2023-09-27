Армия России «очень хорошо продвинулась» в Харьковской области – Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продвижении российских войск в регионе.

По его словам, за последнее время российские военные «очень хорошо продвинулись» и закрепились на опорных пунктах в Харьковской области, которые ранее занимали украинские боевики. Заявление об этом прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник уточнил, что российские военные заняли основные позиции, стратегически удобные для дальнейшего продвижения.

Ганчев также отметил, что сейчас украинские войска подтягивают новые резервы и оказывают ожесточенное сопротивление. ВСУ при этом несут «очень большие потери», – добавил он. По его словам, российским силам противостоят в основном украинские мобилизованные, у которых низкий моральный дух.

Ранее Ганчев сообщил, что российская военная авиация уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские боевики подтягивали резервы. Сегодня он заявил, что ВСУ пытаются восстановить снабжение через реку Оскол. По словам Ганчева, украинские войска активизировались на этом направлении, но все попытки восстановить снабжение через Оскол пресекаются.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства, что российские военные в ходе спецоперации значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Москва, Наталья Петрова

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