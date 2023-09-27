Российская армия отразила 14 атак ВСУ и уничтожила более 700 боевиков

ВС РФ за сутки отразили 14 атак на четырех направлениях в зоне СВО. При этом киевский режим потерял свыше 700 боевиков и наемников убитыми и ранеными, а также лишился десятков единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак.

«За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

У поселка Заря в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области и в ДНР поражены четыре командно-наблюдательных пункта подразделений противника.

«В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», – добавили в МО.

Кроме того, на остальных направлениях украинские военные лишились более 320 военнослужащих, шести броневиков, 15 автомобилей, четырех артсистем М777, САУ «Акация», трех гаубиц Д-20, четырех «Мста-Б» и одной Д-30.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108-ми районах», – отметили в Минобороны.

Средствами ПВО сбито восемь снарядов HIMARS и 19 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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