Истребители ВСК России сбили украинский штурмовик в ДНР

В Донецкой Народной Республике были сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, за сутки ВС РФ отразили пять атак противника и улучшили свои позиции на Южно-Донецком направлении.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда HIMARS и «Ольха», а также уничтожены 26 украинских беспилотников.

По две атаки были отражены на Донецком и Южно-Донецком направлениях, одну атаку штурмовой группы ВСУ удалось отбить на Краснолиманском направлении. В общей сложности противник потерял 470 боевиков и наемников убитыми и ранеными, 23 автомобилей, шесть броневиков, БМП Bradley, боевую машину РСЗО «Град», две артсистемы М777, гаубицы Д-20, М119, «Мста-Б» и Д-30, две САУ «Гвоздика».

В Кировоградской области российская армия разбомбила 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. В Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ. В ДНР у поселка Федоровка поражен командно-наблюдательный пункт.

«Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны», – добавили в МО.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, беспилотными летательными аппаратами ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.

Москва, Зоя Осколкова

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